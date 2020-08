Flash 7, ecco il primo trailer per la nuova stagione dal DC FanDome!

Terminato anche il panel di The Flash al DC FanDome, ci ritroviamo con un altro nuovissimo trailer: quello della settima stagione di The Flash. Vediamolo insieme!

L'emergenza Coronavirus ha costretto la produzione di film e serie tv a uno stop forzato, e in alcuni casi persino a dover accorciare le stagioni in corso, e a rimandare l'arrivo delle nuove.

Anche per The Flash è stato così, ma se questo è stato inizialmente uno svantaggio, ora sembra essere un punto a favore, non solo a livello creativo, ma anche pratico, poiché durante il mega-evento virtuale targato DC ci è stato fatto vedere un filmato ricco di anticipazioni e veri e propri spoiler, stando a quanto ribadito anche dallo showrunner di The Flash Eric Wallace.

Così, ecco che Barry (Grant Gustin) e il resto del Team Flash saranno impegnati ad affrontare una nuova minaccia rappresentata da Eva, ma non solo: sembrerebbe proprio che continueremo a vedere Mirror Iris, e che Barry abbia qualche problemino di velocità... E che ne sarà di Iris, ancora intrappolata nel Mirrorverse?

Insomma, neanche in questa stagione i nostri eroi potranno fare sonni tranquilli, ma d'altronde, che divertimento ci sarebbe altrimenti?

La settima stagione di The Flash andrà in onda su The CW nel 2021, mentre il trailer lo trovate qui in calce alla notizia.