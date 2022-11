Flash 9: ecco Batwoman e Red Death sul set dei nuovi episodi dello show CW

Sebbene Batwoman sia stata cancellata dopo tre stagioni appena, questo non vuol dire che le sue avventure all'interno dell'Arrowverse si siano concluse definitivamente. Come era già noto, il personaggio sarebbe riapparso nel corso della nona stagione di The Flash e nelle nuove foto dal set la vediamo scontrarsi con il villain Red Death.

Con la stagione 9 di The Flash ancora in fase di produzione, sono emerse nuove foto del set scattate da Canadagraphs, fotografo locale di Vancouver (via @ArrowverseScene), che ci offrono un nuovo sguardo ai personaggi che dovrebbero essere interpretati entrambi da Javicia Leslie. Le foto mostrano Batwoman alle prese con la Red Death, con una controfigura che ovviamente interpreta la velocista in costume rosso mentre Leslie indossa il suo costume abituale. Le ultime immagini rivelano anche il colore del costume di Red Death, dato che la scena è stata girata con più luce intorno a loro.

Anche se né Warner Bros. TV né The CW hanno ancora annunciato i dettagli completi della trama della stagione 9 di The Flash, non è troppo difficile capire come il season finale stia preparando questa storia. Sebbene il multiverso non sia più una parte attiva di The Flash dai tempi di Crisi sulle Terre Infinite nella sesta stagione, le foto suggeriscono fortemente che Batwoman scoprirà a un certo punto l'esistenza del suo doppelgänger su Terra-Prime. Trattandosi solo di foto di scena, non si capisce cosa si stiano dicendo, ma la scena si preannuncia sicuramente come un momento di tensione tra i due personaggi.

All'epoca della cancellazione di Batwoman, Leslie aveva dichiarato di essere "sempre pronta" a tornare nell'Arrowverse: "Se i miei impegni lo permetteranno, sarò sempre pronta a tornare a Gotham", aveva spiegato. "Voglio dire, Batwoman è una parte di me a questo punto. È una parte del mio corpo. Credo che la cosa più sorprendente sia che è un personaggio che abbiamo creato noi. Non è qualcosa in cui devo recitare, è qualcosa che abbiamo creato con il nostro spirito e la nostra anima".

La nona stagione di The Flash esordirà su The CW nel 2023.