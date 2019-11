Flash-90 e gli altri eroi dell'Arrowverse sono i protagonisti di queste foto inedite

Abbiamo appena letto qualche nuovo dettaglio su Crisi sulle Terre Infinite, l'atteso evento dell'Arrowverse che ci mostrerà la sfida tra i vari supereroi DC e il temibile Anti-Monitor. Nel frattempo il canale televisivo The CW ha condiviso alcune immagini con protagonista The Flash-90 e gli altri.

Le trovate come al solito in calce alla notizia, oltre al già citato John Wesley Shipp troveremo i vari Superman di dimensioni alternative: quello interpretato da Brandon Routh, nella versione Kingdom Come, il Clark Kent di Tyler Hoechlin e infine il kriptoniano di Tom Welling. Insieme a loro sarano presenti vari personaggi più o meno conosciuti ai fan dei fumetti della casa statunitense, Lex Luthor, con il volto di Jon Cryer, Black Lightning, personaggio a cui è dedicata una serie TV e Huntress, eroina dello show "Birds of Prey" nel cui ruolo troviamo l'attrice Ashley Scott.

Come ha rivelato Marc Guggenheim, produttore del crossover, ci saranno altre grosse sorprese in Crisi sulle Terre Infinite, che inizierà il prossimo 8 dicembre nello show Supergirl, continuando il giorno successivo nella serie Batwoman mentre la terza puntata dell'Arrowverse andrà in onda il 10 dicembre, nello slot dedicato a The Flash.

I fan dovranno poi aspettare la fine della pausa invernale, i rimanenti due episodi infatti saranno disponibili a partire dal 14 gennaio 2020. Resta ancora da capire come si svolgerà la lotta tra i vari supereroi DC e l'Anti-Monitor, personaggio deciso a distruggere una volta per tutte i numerosi universi paralleli.