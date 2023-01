Flash affronterà una Red Death 'rossa e arrabbiata' nella stagione 9

Stando alla sinossi rilasciata da The CW del secondo episodio, The Flash 9 mostrerà Barry Allen fronteggiare una Read Death incredibilmente arrabbiata. In particolare, sembrerebbe che il villain DC devasterà Central City con i suoi poteri distruttivi.

Di certo non mancheranno grandi stravolgimenti alla trama, come ci ha già suggerito il loop temporale nel primo episodio di The Flash 9. Ecco il testo completo della sinossi:

"UN NUOVO RAGAZZO IN CITTÀ – Barry (Gran Gustin) si sente in colpa per quanto accaduto a Caitlin e Mark (Jon Cor), fino a escogitare un piano mal accettato da tutti gli altri. Nel frattempo, Red Death incombe su Central City e ritiene che il fallimento non sia un'opzione contemplabile. Joe (Jesse L. Martin) chiede a Cecile (Danielle Nicolet) di compiere una scelta che porti Cecile a prediligere il bene superiore. Allegra (kayla Compton) e Chester (Brandon McKnight) modificano parzialmente i propri obiettivi. Infine, vecchi amici fanno una visita inaspettata ai Laboratori S.T.A.R. Eric Wallace ha diretto l'episodio scritto da Jonathan Butlet & Kristen Kim. Trasmissione originale 15/02/2023".

Le informazioni su Red Death sono poche, ma è pressoché certo che lo vedremo anche negli episodi successivi al secondo; inoltre, secondo alcune indiscrezioni, l'attrice di Batwoman (Javicia Leslie) interpreterà una nuova versione dell'antagonista. Sembrerebbe addirittura che quest'ultimo non sarà l'unico a chiudere i giochi: molti altri rivali – come Pied Piper, The Hotness, Goldface e Rainbow Raider – torneranno a ostacolare il protagonista con difficoltà sempre maggiori.

La puntata in questione uscirà il 15 febbraio 2023 negli Stati Uniti, rappresentando la seconda delle tredici tappe che concluderanno la longeva saga iniziata nel 2014. Un momento decisamente importante, avvalorato dal ritorno di Stephen Amell per The Flash 9.