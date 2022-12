Flash, annunciata la data d'uscita dell'ultima stagione!

Il Flash della CW ha finalmente raggiunto la sua degna conclusione. E' stata fissata ufficialmente la data della premiere del primo episodio dell'ultima stagione della serie con protagonista il Barry Allen interpretato da Grant Gustin che ha fatto compagnia al pubblico per ben 9 stagioni.

L'ultima stagione avrà inizio degli USA l'8 febbraio con una sentita premiere che segnerà l'inizio di un lungo addio all'adattamento DC della CW che ha riscosso più successo e attirato più pubblico nel corso degli anni. Sarà l'ultima volta che Grant Gustin vestirà i panni di Barry Allen. In molti pensano che l'attore possa tornare in un cameo in The Flash, mentre addirittura i fan hanno chiesto la sostituzione del Flash di Ezra Miller con quello di Gustin nel DCEU.

"The Flash sarà ricordato come uno dei più grandi spettacoli nella storia della CW, e tutti coloro che sono coinvolti nelle sue eccellenti nove stagioni dovrebbero essere molto orgogliosi", ha dichiarato Brad Schwartz, presidente Entertainment della CW Network. "Tutti si sono impegnati per realizzare un'epica nona stagione" ha concluso. La chiusura di Barry Allen porta alla fine definitiva di quelli che sono stati i tre grandi progetti della CW: Arrow, Supergirl e Flash.

Grant Gustin ha raccontato come ha ottenuto la parte di Barry Allen nonostante all'inizio avesse paura di partecipare all'audizione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!