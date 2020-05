Flash e Arrowverse, niente 2020: tutte le serie The CW che tornano nel 2021

Dopo l'interruzione delle riprese di The Flash, Riverdale e gli altri show targati The CW, sapevamo che il calendario dell'emittente avrebbe subito notevoli cambiamenti. Ma probabilmente non ci aspettavamo un tale stravolgimento... Scopriamo insieme la nuova programmazione del canale, e quando torneranno le nostre serie preferite.

Questo 2020, ormai ci ha abituato a inaspettati accadimenti, alcuni dei quali nemmeno i supereroi dell'Arrowverse o i Fratelli Winchester avrebbero potuto prevedere.

E a proposito di eroi televisivi, ci spiace rigirare il coltello nella piaga e dovervi dire che quasi tutta la programmazione originale di The CW passerà direttamente al 2021 (fa eccezione, ad esempio, Supernatural, che dovrebbe tornare entro fine 2020). Questo vuol dire che The Flash, Batwoman e il resto dell'Arrowverse, come anche il nuovo show Superman & Lois, Nancy Drew, Riverdale, Legacies, il reboot di Walker Texas Ranger e gli altri titoli caratteristici del brand non torneranno in autunno, come al solito, ma a gennaio.

Ecco come si presenterà dunque la programmazione The CW di gennaio 2021.

Domenica



Batwoman (8/7c)

Charmed (9/8c)

Lunedì



All American (8/7c)

Black Lightning (9/8c)

Martedì



The Flash (8/7c)

Superman & Lois (9/8c)

Mercoledì



Riverdale (8/7c)

Nancy Drew (9/8c)

Giovedì



Walker (8/7c)

Legacies (9/8c)

Venerdì



Penn and Teller: Fool Us (8/7c)

Whose Line Is It Anyway? (9/8c)

"Spostando la nostra stagione televisiva a gennaio, riempiremo la programmazione autunnale con un mix tra serie originali già pronte, serie tv acquistate da altre emittenti e dei titoli alternativi che si confanno al brand The CW e ci accompagneranno per tutto il quarto quadrimestre del 2020" ha dichiarato il Presidente, Chairman e CEO di The CW Mark Pedowitz.

A tener banco nel frattempo che i nuovi episodi vengano girati saranno la prima stagione di Swamp Thing (DC Universe), le due stagioni di Tell Me a Story (CBS), la serie inglese Dead Pixels e quella canadese Coroners.

Nulla ancora si sa dello spin-off di Arrow o del prequel The 100, o anche di una seconda stagione di Katy Keene. Ma d'altronde, nulla ancora si sa nemmeno su un'eventuale ripartenza delle riprese.

"Non abbiamo ancora una data esatta per il ritorno sui set" ha continuato Pedowitz "Daremo ai nostri produttori e agli studios il tempo necessario per tornare in carreggiata e riprendere le produzioni nel modo migliore e più sicuro possibile. Al momento stiamo sviluppando strategie e protocolli adeguati".