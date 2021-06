Flash, Barry Allen è intrappolato nell'anteprima del nuovo episodio: svelato il titolo!

The CW ha diffuso in streaming un'anteprima del nuovo episodio di The Flash, si tratta del tredicesimo episodio della settima stagione che prende il titolo di "Masquerade", con evidente riferimento alla situazione in cui si verrà a trovare Barry Allen / Flash in questa narrazione tutta da scoprire e che riserverà di sicuro delle sorprese ai fan.

Nell'anteprima vediamo come qualcuno ha preso possesso del corpo di Cecile e intrappolato lei in una prigione psichica. Alla domanda fatta a Barry Allen se si dovesse morire in questa prigione della mente, Barry risponde che si morirebbe anche nel mondo reale, mettendoli quindi in una situazione a dir poco delicata.

L'ultimo episodio è stato particolarmente emozionante per i fan della serie DC dato che hanno dovuto dire addio a Cisco Ramon; Cisco Ramon ha infatti scelto di lasciare Central City con Kamilla ed iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Carlos Valdes, l'interprete dell'ex vigilante di The Flash ha chiarito che questo addio non è stato un fulmine a ciel sereno, bensì è stato preventivato da varie stagioni. Addirittura a quanto pare, Cisco avrebbe dovuto lasciare la serie del velocista scarlatto già nel corso della quarta stagione, ma poi con gli sceneggiatori ha deciso di proseguire ancora un po' questa avventura con la serie CW.

Ecco le parole di Valdes: "É accaduto tutto molto velocemente, all'epoca ero in una fase in cui stavo ancora cercando di capire la mia vita. E proprio verso la quarta stagione ho cominciato a discutere della possibilità di salutare il mio personaggio. Il seme è sempre stato lì, ma è diventato realtà solo molto più tardi. Alla fine della stagione 5, poi stagione 6, ho cominciato a sentirmi più a mio agio con l'dea di porre fine a questo capitolo".