Flash e Batwoman nelle nuove foto dal set di Crisi sulle Terre Infinite

Dopo il primo sguardo alla Cacciatrice di Ashley Scott, sono emerse in rete delle nuove foto dal set di Crisi sulle Terre Infinite, il mega-crossover che accompagnerà l'Arrowverse tra dicembre e gennaio.

Le immagini, che potete trovare sul Daily Mail, mostrano Grant Gustin e Ruby Rose rispettivamente nei panni di Flash e Batwoman, l'ultima new entry dell'universo televisivo targato The CW. Le due serie ospiteranno il secondo e terzo capitolo dell'evento (9 e 10 dicembre), mentre la "premiere" toccherà a Supergirl l'8 dicembre.

Dopo la pausa natalizia, Crisi sulle Terre Infinite tornerà in onda il 14 gennaio per il doppio episodio finale che si dividerà tra Arrow e Legends of Tomorrow. Il crossover ha fatto parlare molto di sé in questo periodo non solo perché sarà un adattamento di una delle storyline più celebri della DC, ma anche per il ritorno di diversi volti noti del grande e piccolo schermo tra cui i Superman/Clark Kent di Brandon Routh e Tom Welling.

La prima stagione di Batwoman è andata tornerà in onda il 27 ottobre con il quarto episodio intitolato "Who Are You?", mentre la puntata "Dead Man Running" di The Flash debutterà su The CW il 22 ottobre.

