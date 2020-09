Flash, Batwoman, Supergirl: tutte le serie Arrowverse che ripartiranno, date di uscita

La notizia è ufficiale: la serie TV Supergirl finirà con la sua sesta stagione, il secondo show dell'Arrowverse (se si escludono le serie animate Vixen e Freedom Fighters: The Ray) a concludersi, dopo Arrow. Se i fan di Kara Zor-El sono rimasti delusi da questo annuncio, il numero di serie dell'Arrowverse in uscita potrà consolarli.

Partiamo da The Flash, la cui settima stagione è in programma per gennaio 2021 è lo show più longevo dell'universo DC targato The CW. I fan non vedono l'ora di scoprire tutte le risposte alle molte domande lasciate dal trailer di The Flash 7.

Un'altra serie che farà il suo ritorno a gennaio del 2021 è Batwoman, nonostante le diverse problematiche che si erano create intorno alla protagonista: dopo l'abbandono di Ruby Rose, Javicia Leslie sarà la nuova Batwoman, scelta per dare una continuity all'importantissima rappresentanza della comunità LGBTQI+ all'interno dello show.

Black Lightning tornerà per un quarto ciclo di episodi: la storia di Jefferson Pierce (interpretato da Cress Williams) continuerà nel primo mese del nuovo anno, e sempre a gennaio sarà il momento anche di un nuovo ingresso: quello della serie Superman & Lois, che vedrà l'uomo d'acciaio avere il suo show personale nell'Arrowverse, dopo le numerose apparizioni in Supergirl. Sia Tyler Hoechlin, sia Elizabeth Tulloch sono stati confermati come Clark e Lois.

Per l'estate del 2021 è previsto il ritorno di Legends of Tomorrow e dei suoi viaggi nel tempo con la sesta stagione della serie, mentre in autunno invece arriverà la seconda stagione dello show più "recente" fino all'arrivo della serie su Superman, ossia Stargirl, la serie con protagonista Brec Bassinger nei panni di Courtney Whitmore.

Per quanto riguarda Supergirl, invece, la data di uscita non è stata ancora comunicata, ma dovrebbe collocarsi entro il 2021, probabilmente tra l'estate e l'autunno.

Quale serie dell'Arrowverse attendete con più impazienza? Fatecelo sapere nello spazio commenti!