Flash dopo la Crisi: cosa è successo a Iris? Ecco le foto della midseason premiere

The Flash riprenderà con in nuovi episodi nel 2020, subito dopo le ultime due parti di Crisi sulle Terre Infinite. Ma cosa è successo a Iris nelle foto della midseason premiere, Marathon?

Nel decimo episodio della sesta stagione di The Flash, quello che andrà in onda il 4 febbraio appena dopo la conclusione del megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, si intitola Marathon, e nelle prime foto diffuse online, semberebbe proprio che Iris (Candice Patton) abbia avuto qualche piccolo inconveniente...

Certo, non sarà probabilmente nulla rispetto quello che si riserveranno la quarta e quinta parte di Crisi sulle Terre Infinite, ma non dev'essere comunque piacevole ritrovarsi ferita e col braccio fasciato sui lettini dello S.T.A.R. Lab.

In una precedente intervista con TV Line, che ha pubblicato l'immagine in esclusiva (e che potete vedere cliccando sull'articolo fonte in calce alla notizia), lo showrunner della serie, Eric Wallace, aveva dichiarato che Iris "si troverà coinvolta in un mistero alquanto fitto che avrà un ruolo piuttosto rilevante in merito a ciò che accadrà con i nostri villains, e non solo". Inoltre, ci ricorda il sito, i primi episodi di questa stagione hanno fatto riferimento a una misteriosa organizzazione che assolda metaumani (come Ultraviolet, la sorella di Allegra) come assassini. E, come spiegava sempre Wallace "Il Team Citizen [Iris e i suoi] finirà effettivamente nei guai, specialmente nell'ultima parte della sesta stagione".

Che sia questo il caso?

Crisi sulle Terre Infinite tornerà a gennaio su The CW con le parti dedicate a Arrow e alle Leggende, mentre la mideason premiere di The Flash sarà, per l'appunto, il 4 febbraio.