Da Flash a Crisi sulle Terre Infinite: il mid-season finale prepara Barry al crossover

Il mid-season finale di The Flash è appena andato in onda oltreoceano e in "The Last Temptation of Barry Allen, Part 2" vedremo concludersi le vicende iniziate la settimana scorsa nella prima metà del capitolo... O forse no? Alcuni dettagli potrebbero influire su Crisi sulle Terre Infinite: per scoprire quali, dovete solo leggere alcuni spoiler.

Nella 6x08 assistiamo allo scontro finale tra il team Flash e il Ramsey Rosso/ Bloodwork, che si scoprirà aver infettato Barry con il suo siero. Il ragazzo più veloce della Terra non è, però, sotto il suo controllo, almeno non del tutto: il giovane Allen aveva infatti previsto la mossa di Rosso e sarebbe appositamente "caduto nella trappola" per avvicinarglisi e tentare di fermarlo una volta per tutte.

Dopo istanti si suspense e terrore, nei quali tutto sembra perduto, la squadra di supereroi riesce a vincere la battaglia e, nel caso di Rosso, anche la guerra.

Come nel più classico, ma anche eccitante, dei finali, l'orologio segna quasi la mezzanotte, ora in cui inizierà la tanto attesa Crisi: la famiglia e gli amici si stringono intorno a Barry, metre Iris (Candice Patton) lo rassicura dicendo che qualunque cosa stia per accadere, il loro legame è più forte di tutto.

L'orologio segna adesso la mezzanotte e sulla maschera di Flash possiamo vedere ciò che i titoli provenienti dal futuro avevano annunciato: un lampo rosso squarcia il cielo, tingendo l'intera città. La Crisi ha inizio.

Se non lo avete ancora visto, non potete certo perdere il trailer di Crisi sulle Terre Infinite, in onda dall'8 dicembre con Supergirl.