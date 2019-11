Flash, Freccia Verde e Crisi sulle Terre Infinite: manca poco alla fine dei giochi

Con novembre è arrivato il freddo, ma non è questo che fa venire la pelle d'oca ai fan dell'Arrowverse: manca esattamente un mese all'inizio di Crisi sulle Terre Infinite e gli ultimi dettagli stanno prendendo forma nelle run dei vari show the CW. Tra gli episodi più attesi la 6x07 di The Flash e la 8x06 di Arrow, i penultimi prima del crossover.

Entrambi gli episodi, come i precedenti, verranno trasmessi nella stessa giornata: per Barry si aprirà il primo dei due episodi del finale di metà stagione, mentre per Oliver sarà uno degli passi verso l'epilogo della serie, trasmesso a febbraio 2020.

Questa la sinossi di Reset, il sesto capitolo di Arrow: " Dopo essere stato sconfitto dalla seconda volta da Lyla, Oliver si trova ad affrontare una fin troppo familiare situazione che metterà in pericolo la sua vita. Laurel avrà l'opportunità di fare ammenda per le sue colpe."

Se pensate che la situazione sia disperata, date uno sguardo alle anticipazioni del settimo episodio di The Flash dal titolo L'ultima tentazione di Barry Allen - Parte 1: " Il momento della morte di Barry Allen si avvicina sempre di più e i suoi timori vengono confermati quando il malvagio Dr. Ramsey Rosso infetta Flash con un misterioso siero allucinogeno. Intanto la giornalista Iris West-Allen scopre una gigantesca cospirazione."

Gli scenari non sembrano favorevoli per i due eroi, che mai come adesso devono affrontare momenti di enorme difficoltà. Gli episodi verranno trasmessi il 26 novembre negli Stati Uniti, ad appena dieci giorni dal primo episodio di Crisi sulle Terre Infinite, in onda il 9 dicembre con Batwoman.

Cosa succederà? Se un attore di Flash parla del destino di Terra-2 dopo il crossover, per Oliver Queen il futuro riserva un meritato riposo: Stephen Amell ha detto addio al costume, omaggiando la fine delle sue scene in combattimento.