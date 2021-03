Flash: nel nuovo promo della 7x05 sono tutti in pericolo!

The CW ha diffuso in streaming il nuovo promo della quinta puntata della settima stagione di Flash che verrà trasmesso sul network il prossimo 30 marzo. L'episodio in questione vedrà il Team Flash alle prese con un terrificante nuovo villain che metterà a repentaglio la vita di tutti i personaggi principali in quanto in grado provocare il panico.

Come è possibile vedere dalla breve anteprima, questo nuovo e temuto villain è in grado di portare a galla le paure nascoste dei protagonisti e catapultarli in scenari da incubo con quello che più temono al mondo prendere vita e materializzarsi davanti ai loro occhi fino a terrorizzare tutta Central City.

Di seguito la sinossi ufficiale dell'episodio, intitolato Psych Attacks Central City: "Quando il potente nuovo villain Psych (Ennis Esmer) scandaglia e amplifica le paure di tutti fino a provocare il panico a Central City, Barry capisce con l'aiuto di Cecile che dovrà affrontare la sua paura più grande per battere questa nuova minaccia. Intanto, Joe è sorpreso di vedere Kristen Kramer (Carmen Moore) arrivare al distretto direttamente dalla Commissione logistica governativa con Iris che avvisa il padre di capire il perché della reale visita di Kristen; nel frattempo Caitlin e Frost decidono come vivere le loro vite".

L'episodio è stato diretto da David McWhirter con la storia che è stata scritta da Thomas Pound e sceneggiata da Lauren Barnett e Christina M. Walker.

Probabilmente ci attende un episodio ricco di emozioni e sorprese, con lo stesso Grant Gustin che aveva anticipato un arco narrativo piuttosto divertente e ispirato ai fumetti DC Comics. "Vedremo qualcosa tratto da un arco narrativo dei fumetti. È una storia fantastica che abbiamo esplorato in diversi episodi, e mi è dispiaciuto molto quando l'abbiamo conclusa, in realtà, perché mi sono divertito un sacco a lavorare con gli attori coinvolti. Penso che sarà una storia molto divertente per i fan".