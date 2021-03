Flash, ritorna Abra Kadabra nella sinossi del nuovo episodio 'Central City Strong'

Il network The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale di "Central City Strong", il prossimo episodio della settima stagione di The Flash: la puntata, che andrà in onda martedì 23 marzo, vedrà il ritorno del celebre villain Abra Kadabra.

Interpretato da David Dastmalchian, il supercriminale dotato di poteri magici è apparso in The Flash nella terza stagione e, stando alla sinossi, avrà un conto da regolare. L'episodio vedrà anche Iris (Candice Patton) alle prese con il suo ritorno dal Mirrorverse mentre sia Allegra (Kayla Compton) che Caitlin (Danielle Panabaker) dovranno superare le proprie sfide. Qui sotto la sinossi ufficiale:

"IL RITORNO DI ABRA KADABRA - Flash (Grant Gustin) deve affrontare l'improvviso ritorno a Central Citydi Abra Kadabra (guest star David Dastmalchian). Il cattivo è tornato con una forte sete di vendetta e un conto in sospeso da regolare. Nel frattempo, Allegra (Kayla Compton) deve occuparsi di una situazione difficile e Caitlin (Danielle Panabaker) sospetta che qualcosa non vada con Frost. Iris, inoltre, (Candice Patton) è costretta a ricordare un momento oscuro del suo passato. L'episodio è stato diretto da Jeff Byrd da una sceneggiatura di Joshua V. Gilbert E Jeff Hersh, su soggetto di Kristen Kim".

Per altri approfondimenti scoprite che velocità raggiunge Flash grazie ad un nostro nuovo speciale, inoltre recuperate tutti i dettagli sul futuro della serie: quando finirà The Flash?