Flash: il ritorno di Ultraviolet nell'anteprima del nuovo episodio!

Mentre I fan devono ancora riprendersi dall'addio alla serie di Cisco Ramon, The CW ha diffuso un nuovo promo ufficiale del quattordicesimo episodio della settima stagione di Flash, il quale sembra sarà interamente incentrato sul ritorno di Ultraviolet, personaggio che in questo universo ha il volto di Alexa Barajas. Appuntamento per il 22 giugno.

L'episodio in questione è intitolato Rayo de Luz, che tradotto significa "raggio di luce", e il titolo è calzante visto che nella narrazione assisteremo al ritorno di Ultraviolet, cugina di Allegra, la quale è stata da sempre considerata una minaccia per il team Flash fin dalla sua introduzione nella passata stagione. Nonostante ciò, Allegra non ha intenzione di darsi per vinta e vuole assolutamente recuperare la cugina e portarla dalla propria parte, anche dopo tutti i tentativi di ucciderla a ogni occasione buona.

Secondo quanto rivela la sinossi, l'episodio vedrà anche Joe (Jesse L. Martin) continuare la sua indagine su Kristen Kramer (Carmen Moore). Joe ha sempre creduto che Kristen fosse un ottimo poliziotto nonostante non condividesse alcune sue teorie, ma nell'ultimo episodio ha scoperto che potrebbe effettivamente lavorare per il nemico.

Intanto, tra le lacrime degli spettatori, abbiamo dovuto salutare un membro del Team Flash, Cisco Ramon, il personaggio interpretato da Carlos Valdes, ha scelto di lasciare Central City con la sua Kamilla per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Addirittura a quanto pare, Cisco avrebbe dovuto lasciare la serie del velocista scarlatto già nel corso della quarta stagione, ma poi con gli sceneggiatori ha deciso di proseguire ancora un po' questa avventura con la serie CW.

Siete pronti per il finale di stagione ormai sempre più vicino?