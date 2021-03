Flash, la stagione 7 ha appena reintrodotto un classico villain della seri?

La premiere della settima stagione di Flash, andata in onda nei giorni scorsi, ha inferto un duro colpo al team di protagonisti quando Nash Wells si è sacrificato per alimentare la Speed ​​Force artificiale che ha ripristinato i poteri di Barry.

Con Barry che ha recuperato la sua velocità, il team ha affrontato la puntata di questa settimana - "The Speed ​​of Thought" - ben equipaggiato per affrontare non solo la sfida di salvare Iris, Kamilla e Singh dal Mirrorverse, ma anche per sconfiggere qualsiasi cattivo pronto a minacciare Central City. E, a quanto pare, uno dei villain rischia di risultare familiare ai fan.

La puntata infatti include un flashback che riporta gli spettatori addirittura alla prima stagione: nella scena, Eobard Thawne (Matt Letscher) uccide il vero "Terra-1" Dr. Harrison Wells e ne assume identità e fattezze, seppellendo il corpo di Wells in una fossa poco profonda. I fan della serie sanno cosa succederà di lì a poco, con Thawne-Wells che organizza l'incidente dell'acceleratore di particelle che ha trasformato Barry in Flash. Ma il nuovo episodio ha offerto una sorta di rilettura di quella scena, mostrando alcune particelle di energia che si riformano mostrando un nuovo Dr. Wells.

Ora la domanda è: si tratta del vero Wells o di un nuovo Thawne? Teoricamente, entrambe le risposte sono possibili, ma la puntata in questione ha anche visto Barry distruggere la Speed ​​Force artificiale alimentata dai Wells, quindi non è impensabile che questa distruzione possa aver inviato di riflesso parte di quell'energia ai resti di Harrison Wells.

Non a caso, forse, lo showrunner della serie Eric Wallace aveva anticipato il ritorno di un personaggio delle prime tre stagioni della serie, e già dal quarto episodio tornerà un altro villain.

Per altri approfondimenti ecco le nuove anticipazioni di Grant Gustin.