Da Flash a Supergirl, chi è l'eroe più forte dell'Arrowverse al momento?

L'Arrowverse è uno dei progetti sui supereroi più riusciti degli ultimi anni. La CW, infatti, è stata in grado di mettere insieme alcuni dei personaggi più iconici della DC, e creare un universo di serie davvero di alta qualità. I protagonisti, ormai, dovremmo conoscerli tutti, ma ci si chiede chi, ad oggi, sia il più forte. Scopriamolo insieme.

Sicuramente Barry Allen rientra nella rosa dei più forti di tutti. Il giovane The Flash, infatti, non è solo velocissimo, ma usa i suoi poteri con grande intelligenza. Ad aiutarlo è la sua formazione scientifica, ma anche un validissimo team che lui gestisce al meglio. Fatto sta che negli anni Barry Allen è riuscito a stupirci, dimostrandosi capace di imprese che non credevamo neanche possibili.

Un altro supereroe molto interessante è Black Lightning, uno di quelli difficili da battere. Oltre ad essere molto forte fisicamente, infatti, è in grado di manipolare l'energia e l'elettricità, e di usarla in modo molto efficace contro nemici di ogni tipo. Tuttavia, come anche The Flash, il supereroe ha dei punti deboli.

Probabilmente la questione è che i due appena menzionati non sono dei supereroi completi. Hanno entrambi dei grandi punti di forza, ma probabilmente i loro superpoteri non li rendono capaci di cavarsela proprio in ogni situazione. E' così invece per un altro personaggio: Supergirl. Kara Zor-El, infatti, oltre a poter contare sulla sua intelligenza e sulla sua dedizione completa al suo compito, ha dimostrato anche una forza incredibile data dalle sue abilità kryptnoniane. L'eroina sarebbe anche riuscita a sconfiggere il cugino in passato, definito l'uomo d'acciaio. Sì, parliamo proprio di lui, Superman. Molti si sarebbero aspettati di trovare proprio il supereroe più famoso di sempre in cima a questa lista, ma Supergirl ha dimostrato troppe volte di saper mettere in pratica le sue abilità in modo più efficace.

Ma abbiamo tempo per ricrederci, perché l'Arrowverse va avanti con le sue serie, e le avventure dei protagonisti potrebbero riservarci sorprese.

Nel frattempo seguiamo l'episodio finale di Superman & Lois di cui ci è stata rivelata la sinossi, mentre apprendiamo che Kate McNamara potrebbe tornare a vestire i panni di Mia Queen nell'Arrowverse.