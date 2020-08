Flash, Supergirl, Batwoman 2 e tanto altro nel programma completo del DC FanDome!

Insieme al programma completo della sezione cinema del DC FanDome, Warner Bros. e DC hanno pubblicato anche il ricco palinsesto per quanto riguarda l'offerta televisiva dell'attesissima convention in streaming che andrà live il prossimo 22 agosto.

Oltre a The Flash e Black Lightning di The CW e Pennyworth di Epix, i panel televisivi del giorno includono anche offerte di altri programmi seguitissimi come Legends of Tomorrow, Superman & Lois, Stargirl e Batwoman, senza dimenticare la serie DC Universe Titans, Lucifer di Netflix e altro ancora.

Guardate il programma completo