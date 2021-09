Flash, Supergirl di Sasha Calle avrà una serie HBO Max? Il rumor fa sognare i fan

Dopo il debutto previsto per The Flash, nuovo cinecomic DC Films in arrivo a novembre 2022, la Supergirl di Sasha Calle potrebbe ottenere la sua serie tv stand-alone per il servizio di streaming on demand HBO Max.

That Hashtag Show riporta che la Ragazza d'Acciaio di Sasha Calle sarà la protagonista di una nuova serie tv per HBO Max attualmente in lavorazione: secondo quanto riferito, la storia esplorerà i retroscena del personaggio e approfondirà il suo ruolo in The Flash. Sebbene i dettagli sul film siano ancora scarsi, sembra che la trama ispirerà molte domande sul kryptoniano che rimarranno insolute, e la serie tv si inserirà proprio da questa angolazione. Secondo il rapporto, inoltre, Superman non apparirà nello show. L'altra notizia interessante, legata a Flash, è che il Batman di Michael Keaton condividerà un forte legame con Supergirl nel film. Non è chiaro se Keaton avrà un ruolo anche nella serie tv, dato che il rapporto sottolinea che lo spettacolo dovrebbe svolgersi prima degli eventi di The Flash. Tuttavia, con il film che affronta il multiverso DCEU, tutto è possibile.

Vale la pena notare che attualmente c'è già una popolare serie tv su Supergirl, ma il finale di quello show, guidato da Melissa Benoist, arriverà entro la fine dell'anno. Staremo a vedere se al DC FanDome questo rumor troverà conferme o meno. Ricordiamo che, oltre a questa potenziale serie di Supergirl, sono in lavorazione due spin-off di The Batman (uno incentrato sul GCPD e un altro incentrato sul Pinguino di Colin Farrel), una serie su Lanterna Verde, lo spin-off di The Suicide Squad dedicato a Peacemaker e i lungometraggi Blue Beetle e Batgirl, che usciranno in esclusiva per HBO Max.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Flash è atteso al cinema dal 4 novembre 2022.