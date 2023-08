Flash, trapela una nuova scena finale per l'ultimo episodio della serie ArrowVerse

Dopo 9 anni di divertimento, pianti, risate, termina il lungo viaggio di The Flash. Mentre si parla di un possibile spin-off su Reverse Flash, viene condivisa una scena eliminata davvero significativa.

Come potete vedere dal post Instagram (che troverete in calce), c'è una scena tenerissima che però non ha visto la luce nell'ultima stagione di The Flash. I fan sono sia commossi sia leggermente innervositi dall'assenza della medesima.

"Ha gli occhi di suo padre e le guance di sua madre", viene detto a proposito della piccola Nora, tenuta in braccio da Joe West. Barry, che guarda Nora dolcemente, riceve delle tenere parole da Jay, Harrison e Joan. "È incredibile. Miliardi di combinazioni di DNA mie e tue hanno voluto che ci trovassimo qui. È più probabile essere colpiti da un fulmine", afferma Harrison. I commenti sotto al post Instagram rimpiangono l'assenza della scena per il finale dello show.

The Flash termina con un commovente racconto di Barry alla figlia di com'è diventato The Flash, un lietofine davvero strappalacrime. Ma conoscete l'esistenza di finali alternativi per The Flash?

The Flash si conclude con la sua nona stagione. Lasciateci un commento per farci sapere cosa ne pensate di questa scena tagliata. Avreste voluto vederla anche voi nel finale di serie?