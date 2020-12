Flash vs Arrow, i fan festeggiano: sei anni fa il primo crossover dell'Arrowverse

In questo periodo dell'anno, da un po' di tempo, i fan dell'Arrowverse si preparavano a godersi il tanto atteso evento crossover. Nel 2020 non sarà così, sia perché la pandemia ha rinviato all'inizio del 2021 la normale programmazione autunnale di The CW, sia perché l'universo televisivo DC è stato stravolto da Crisi sulle Terre Infinite.

Il Multiverso è cambiato, e la serie da cui è partito tutto, Arrow, si è conclusa dopo otto stagioni.

Quella di ieri, però, è stata una giornata particolare per tutti i fan, perché esattamente sei anni fa, il 2 dicembre 2014, è andato in onda il primo vero evento crossover, Flash vs. Arrow. Stiamo parlando di un evento suddiviso in due parti. Nella prima, l'ottavo episodio della prima stagione di The Flash, Barry (Grant Gustin) chiede a Oliver (Stephen Amell) di aiutarlo a fermare il villain Roy Bivolo, anche se non tutto va come sperato nella collaborazione tra i due eroi.

La seconda parte del crossover è andata in onda la sera successiva, il 3 dicembre. Si tratta in questo caso dell'ottavo episodio della stagione 3 di Arrow, intitolato The Brave and The Bold.

L'evento del 2014 è stato un momento emozionante per i fan, iniziando a stabilire uno stretto legame tra Oliver e Barry (sia come amici che come "colleghi") e gettando le basi per i futuri crossover e team up.

Nei giorni scorsi, intanto, le riprese di The Flash 7 sono state sospese per un caso di Covid-19.