È Flash vs. Despero nelle nuove foto dalla Parte 2 di Armageddon

L'ottava stagione di Flash sta per arrivare, e con sé porterà anche l'Armageddon e un nuovo, pericoloso villain: Despero. Vediamo le foto della seconda parte dell'evento speciale in 5 episodi.

Sappiamo ormai da tempo che nei primi episodi di The Flash 8 torneranno eroi da ogni angolo dell'Arrowverse per far fronte a una grande minaccia, l'Armageddon titolare dell'evento speciale in 5 parti che avrà inizio martedì 16 novembre.

E come già ampiamente anticipato, a portare la decisamente non buona novella di un'imminente apocalisse sarà il villain Despero interpretato da Tony Curran (Doctor Who, Your Honor), che vediamo assieme al Barry Allen di Grant Gustin in queste nuove still dal secondo episodio dell'ottava stagione.

Stando a quanto riportato anche nella sinossi di Armageddon Parte 2, "Despero avviserà The Flash dell'imminente arrivo di grandi tragedie che porteranno il velocista scarlatto alla perdita della ragione. Una volta accaduto ciò, l'Armageddon avrà inizio. Determinato a smentire Despero, Barry si impegnerà a provare la sua innocenza, ma una devastante rivelazione da parte di Iris (Candice Patton) lo spingerà al limite, e dovrà cercare l'aiuto di Black Lightning (guest star Cress Williams)".

