Flashdance, arriva una serie reboot del cult anni '80: ecco chi sarà lo showrunner!

Il cult degli anni '80 Flashdance tornerà sui nostri schermi, ma in una forma un po' diversa. Paramount+ ha infatti ordinato una serie reboot del film con Jennifer Beals. I lavori sono stati affidati a Justin Simien che, concluso il suo viaggio con Dear White People, è pronto a misurarsi con una nuova sfida.

Sono ancora poche le informazioni che abbiamo sulla serie, che è stata scritta da Tracy McMillan e Angela Robinson. Sappiamo però che seguirà la linea narrativa tracciata dalla pellicola: infatti vedremo la protagonista, una donna di colore, che lavora mentre insegue il suo sogno di diventare una ballerina professionista.

Si tratta sicuramente di una grande opportunità per Justin Simien, che dopo il suo successo con Dear White People è diventato un regista molto richiesto. Simien è infatti al lavoro su una serie di Star Wars ed è impegnato con un film sull'attrazione del parco della Disney Haunted Mansion, dove avrà a disposizione un cast incredibile, formato tra i tanti da Danny DeVito, Owen Wilson e Rosario Dawson. Flashdance, di cui sarà anche regista, sarà per lui un'opportunità per concentrarsi sui temi introdotti in Dear White People, ma in modo sicuramente più adulto.

Al momento la Paramount non ha pubblicato altre informazioni circa il reboot del film degli anni '80. Resteremo dunque in attesa di novità sul cast e su una possibile finestra di uscita.