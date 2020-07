Flavio Briatore presenta la sua nuova ragazza: 24 anni e curve da capogiro

Archiviato definitivamente il matrimonio con Elisabetta Gregoracci, Flavio Briatore è tornato alla sua vecchia vita da latin lover che tanto ha tenuto banco sui giornali scandalistici del passato. Ora il ricco imprenditore si gode la sua nuova fiamma di appena 24 anni che può vantare un corpo da favola.

Si tratta di Maria Ludovica Campana, ex finalista a Miss Italia 2014, che può vantare una carriera ben avviata nel mondo della moda con una propria linea di costumi. La giovane ragazza che sta trascorrendo le vacanze in compagnia di Briatore e suo figlio Nathan Falco su uno yacht in Sardegna, non perde di certo l'occasione di mettere in mostra il suo fisico statuario in bikini.

I due hanno ben 46 anni di differenza ma, ciò non sembra inficiare sulla loro relazione. D'altronde Briatore non è nuovo a questo genere di liason e anche con la sua stessa ex moglie poteva vantare una differenza di ben 30 anni d'età.

Proprio Elisabetta Gregoraci sembra essere in lizza per il GF Vip che dovrebbe iniziare a settembre. Chissà se avrà preso di buon grado questa nuova relazione del suo ex marito. Staremo a vedere.