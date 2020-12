Flavio Briatore rompe il silenzio sulla Gregoraci: 'Tutto bene tra di noi'

A seguito dell'uscita di Elisabetta Gregoraci dal Grande Fratello Vip, Flavio Briatore ha deciso finalmente di parlare della sua ex moglie, rivelando che i rapporti tra di loro sono migliori di quanto si possa pensare, soprattutto per il bene del piccolo Nathan.

Per mettere a tacere le voci che volevano ci fosse un particolare contratto tra lui e la showgirl, Flavio Briatore ha detto: "Non esiste nessun contratto. Su me ed Elisabetta sono state scritte e dette tante cazz*** e cattiverie".

L'imprenditore sulle pagine di Libero ha poi aggiunto: "Credo di essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello. Si è parlato più di me che di chi era in gara. Almeno loro sono stati pagati. Manderò una fattura per farmi pagare anche io".

Nessuna frattura o tensione con Elisabetta Gregoraci, che ha rivisto subito dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip: "Ora tra me e lei c'è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del Gf e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è".

Ora Elisabetta Gregoraci è finalmente tornata a casa sua a Montecarlo dove sta trascorrendo il Natale in compagnia del suo piccolo Nathan Falco.