Flavio Insinna, il conduttore confessa: 'Non ho avuto figli a causa del mio lavoro'

È un Flavio Insinna piuttosto introspettivo quello che si è concesso a Fanpage per una lunga e sentita intervista: il noto conduttore e attore ha parlato in maniera approfondita della sua vita, dei suoi legami, del rapporto con la sua compagna e di alcune scelte importanti, tra cui quella di non avere figli.

Già nei mesi scorsi Insinna aveva rivelato di aver sofferto di depressione, mentre quello che viene fuori da quest'ultima intervista è sicuramente un uomo più sereno e tutto sommato soddisfatto della propria vita, anche grazie al solido rapporto con la sua compagna: "Adriana è una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al Nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s'intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe".

La vita di coppia arrivata dopo una condizione da single durata per gran parte dei suoi anni, però, non ha fatto cambiare idea a Insinna circa la possibilità di avere figli: "Me l'ha come imposto un istinto quasi animale: avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una monca. Con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono" sono state le sue parole al riguardo. Un solo "what if": "Tornando indietro, una chance in più me la sarei data per provare a vincere paura degli aghi e fare il medico come mio padre. E se avessi fatto il medico, avrei avuto dei figli".