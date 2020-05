Flavio Insinna confessa un bizzarro scoop: 'ecco cosa non manca mai in casa mia'

Flavio Insinna è recentemente intervenuto in collegamento con Tiberio Timperi ad "Uno Mattina in famiglia" regalando uno scoop inatteso quanto irriverente.

L'ormai notissimo anchorman del programma L'Eredità, ha parlato molto di se e dei suoi imminenti impegni, tra cui l’evento creato in sostituzione dell’Eurovision Song Contest, l’Europe Shine a Light che presenterà insieme a Federico Russo. Tale evento che vedeva i cantanti sfidarsi da ogni parte d'Europa ha dovuto reinventarsi proprio a causa della pandemia di Coronavirus.

Il presentatore riferendosi a questo evento ha detto: "Una piccola gara però ci sarà lo stesso, tra amici. Potrete commentare la canzone più bella e quella più brutta sui social". E riferendosi a questo periodo cupo ha aggiunto: "Dobbiamo accendere la luce, come dice il titolo. Dobbiamo essere una comunità, l’Italia, l’Europa e il mondo, a cominciare dal canto".

Soffermandosi a parlare di se, Flavio Insinna ha rivelato una simpatica abitudine: "Io sono a casa e vi ho regalato uno scoop, c’è l’albero di Natale versione estiva. Non va mai via da casa".

Tiberio Timperi allora non riuscendo a trattenere una fragorosa risata commenta: "Ma sei proprio pigro, almeno spero tu lo abbia disaddobbato". Il noto presentatore di Rai Uno confessa che da bambino era molto triste a veder l'albero andar via a Gennaio, e per tale ragione ha deciso di addobbarlo, finito il periodo natalizio, con decorazioni varie ed estive come gamberetti e pesciolini.

Ricordiamo che questa nuova versione dell'Eurovision sarà trasmessa questa sera su Rai Uno. L'talia sarà rappresentata da Diodato che canterà in un'Arena di Verona deserta.