Flavio Insinna in difficoltà per la gaffe del concorrente sulla Rivoluzione Russa

Momento di grande imbarazzo per Flavio Insinna a L'Eredità. Nella puntata andata in onda nella serata di ieri, infatti, un concorrente non ha risposto correttamente alla domanda del conduttore sulla Rivoluzione Russa, e si è lasciato andare ad una gaffe che, ovviamente, ha immediatamente fatto il giro del web.

Il quesito riguardava la Rivoluzione Russa. "Chi guidò la Rivoluzione Russa?" era la domanda di Flavio Insinna, a cui il concorrente (che evidentemente era impreparato) ha risposto con "Le Brigate Rosse" al posto di Lenin, che era la risposta esatta.

Il conduttore, evidentemente imbarazzato, ha risposto con un "prego?" salvo poi mettersi le mani nei capelli per comunicargli che, ovviamente, la risposta non era corretta. La tensione e l'imbarazzo in studio è risultata tangibile sin dai primi istanti, ed il filmato ha immediatamente fatto il giro del web.

Una situazione diametralmente opposta rispetto a Chi Vuol Essere Milionario, dove nell'ultima edizione un concorrente ha corretto gli autori a causa di una domanda sbagliata su una metafora animalesca. I quiz show comunque non sono nuovi a gaffe di questo tipo, ed anche in passato i programmi televisivi sono stati oggetto di episodi di questo tipo.