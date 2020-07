Flavio Insinna ad Io e Te: 'ho sofferto di depressione, salvato da mio padre'

Nella puntata di Io e Te in onda oggi il protagonista è stato Flavio Insinna, l'attore e presentatore famoso per la sua conduzione de L'Eredità, in onda ogni sera da svariati anni. Lo showman romano si è confessato con Pierluigi Diaco ed ha svelato di aver conosciuto la depressione.

Insinna, alla domanda di Diaco, ha osservato che "non va sottovalutata la parola e non va usata impropriamente perchè è un male di vivere. Si fa in fretta a dire ha tutto, che gli manca? Il giorno dell’addio al calcio, Totti, uomo che credo non gli manchi proprio niente, ha detto ‘aiutatemi’. E’ chiaro che non diceva aiutatemi a pagare le bollette ma diceva ‘tutto questo mi mancherà’ il boato, l’applauso, l’affetto ed era un aiutatemi umano".

A salvarlo è stato il padre, da medico: "ad un certo punto si è impuntato e mi ha fatto curare perchè non ci si deve vergognare. Io ho avuto un periodo in cui non mi sono voluto far aiutare. Mio padre, poi, che era di marmo, ha aspettato e poi ad un certo punto ha fatto uscire il medico e ha detto si fa così” ha confessato.

Flavio Insinna di recente è stato protagonista di un siparietto a l'Eredità con un concorrente che aveva clamorosamente sbagliato la risposta ad una domanda sulla Rivoluzione Russa. Pierluigi Diaco invece si è scagliato contro Alberto Matano in merito al suo comportamento con Lorella Cuccarini.