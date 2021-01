Fleabag, 5 serie che dovreste vedere se avete amato lo show con Phoebe Waller-Bridge

Non è mai facile trovare un buon sostituto per uno show a cui siamo affezionati: nel caso di Fleabag, poi, trovare qualcuno che possa rimpiazzare degnamente le espressioni e i pensieri di Phoebe Waller-Bridge è un'impresa praticamente impossibile. Nonostante la premessa, però, noi abbiamo alcuni titoli da suggerirvi.

In che modo, dunque, placare quella terribile astinenza che ci ha colti dalla conclusione dello show Amazon? Il primo suggerimento arriva proprio dalla concorrenza ed è il made in Netflix Russian Doll, che da Fleabag eredita una protagonista che sembra avere contro l'intero universo (che, in questo caso, la costringe e rivivere all'infinito il suo 36esimo compleanno).

Parlando di rottura della quarta parete, invece, non possiamo non nominare High Fidelity, in cui Zoe Kravitz interpreta la proprietaria di un negozio di dischi decisamente disincantata nel ruolo che fu di John Cusack nel film omonimo; fossimo in voi, inoltre, daremmo un'occhiata anche a Mrs. Fletcher: vi ritroverete davanti una sorta di Fleabag con un bel po' di scene di sesso in più, per cui... Cos'aspettate?

Nel caso i precedenti tre non vi convincessero ecco Catastrophe, che vi darà anche modo di ammirare uno degli ultimi lavori dell'indimenticata Carrie Fisher in un ruolo che ricorda molto, in effetti, quello di Olivia Colman in Fleabag; se a mancarvi, invece, dovesse essere proprio la nostra Phoebe Waller-Bridge, Crashing potrebbe essere la serie che fa per voi!

Waller-Bridge, intanto, ha recentemente spiegato una particolarità del Prete di Fleabag; l'attrice ha inoltre raccontato l'origine del titolo di Fleabag.