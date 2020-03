Fleabag, Gentleman Jack e Chernobyl trionfano ai Royal Television Society Award

Ieri sera si è tenuta l'edizione 2020 dei Royal Television Society Programme Awards, annuale cerimonia durante la quale vengono premiate le migliori produzioni televisive uscite nel Regno Unito nel corso dell'anno passato che si è svolta a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus.

Tra i grandi vincitori della serata troviamo Fleabag, la serie Amazon creata, scritta e interpretata da Phoebe Waller-Bridge che ha portato a casa il premio di migliore serie comedy e migliore sceneggiatura per una serie comedy. Gentleman Jack ha trionfato nella categoria delle migliori serie drammatiche, dove per la sceneggiatura è stato invece premiato Craig Mazin per l'acclamato show HBO Chernobyl.

Per quanto riguarda gli attori, sono stati premiati Saoirse-Monica Jackson (Derry Girls), Ncuti Gatwa (Sex Education), Stephen Graham, (The Virtues) e Tamara Lawrence (The Long Song). Channel 6 è stato scelto come il cantale televisivo dell'anno, mentre RuPaul's Drag Race UK ha trionfato come migliore show di intrattenimento dell'anno.

La Waller-Bridge, lo ricordiamo, ha scritto la sceneggiatura del nuovo James Bond, l'atteso No Time To Die rinviato nei giorni scorsi al prossimo novembre per via dell'emergenza sanitaria. Mazin tornerà invece a collaborare con HBO per realizzare una serie di The Last of Us insieme a Neil Druckmann.