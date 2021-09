Fleabag, anche il Principe William vuole la terza stagione?

Fleabag è diventato un enorme successo quando la prima stagione ha debuttato su Amazon Prime Video nel 2016 ed è tornata per una seconda stagione nel 2019. Con protagonista Phoebe Waller-Bridge lo spettacolo si è trasformato in un fenomeno culturale e sembra che anche il Principe William ammiri la serie, o almeno ci piace pensarlo.

I reali britannici hanno partecipato alla premiere mondiale di No Time To Die, quinto e ultimo film dell'attore britannico Daniel Craig nei panni di 007. All’evento era presente anche Phoebe Waller-Bridge in qualità di sceneggiatrice della pellicola e ci piace immaginare che in un divertente scatto che la ritrae insieme al Principe William quest’ultimo le stesse chiedendo informazioni sulla terza stagione dello show, e quasi la stesse pregando di realizzarla, come potete vedere in calce alla notizia.



Al momento infatti, non sembra che ci sarà una terza stagione di Fleabag. Phoebe è stata irremovibile sulla sua decisione di terminare lo show in 2 stagioni, almeno per adesso. "Ho la fantasia di riportarla indietro quando avrò, tipo, 45 o 50 anni", ha detto a The Hollywood Reporter nell'agosto 2019.



Ciò significa che dovremmo ancora aspettare qualche anno, eventualmente, per vedere una terza stagione di Fleabag, a meno che il Principe William non sia riuscito a dissuadere Waller-Bridge, dopotutto.



Vi lasciamo con la nostra recensione della seconda stagione di Fleabag, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!