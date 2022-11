Fleabag, dalla produttrice arriva un musical su Berlusconi! Presente un pezzo su Putin

Con Fleabag, Francesca Moody si è guadagnata un posto nel gotha della produzione televisiva contemporanea: la serie di e con Phoebe Waller-Bridge è stata un enorme successo di critica, ed ha fatto evidentemente salire alla sua produttrice la voglia di osare ancora di più, restando sulla scia femminista ma toccando, stavolta, anche la politica.

Chi meglio di Silvio Berlusconi, dunque, si presta ad un racconto che fonde insieme femminismo e potere? Proprio così: il nuovo progetto di Francesca Moody, dopo lo show Amazon a cui Phoebe Waller-Bridge non vuole dare una terza stagione, sarà un musical incentrato sulle vicende dell'ex-premier del nostro Paese.

Lo spettacolo s'intitolerà semplicemente Berlusconi e sarà ambientato alla vigilia della sentenza del processo per frode fiscale a carico del presidente di Forza Italia: narratrici delle vicende del Cavaliere saranno tre donne, vale a dire l'ex-magistrata Ilda Boccassini, l'ex-moglie Veronica Lario e una non meglio precisata giornalista, personaggio di fantasia ispirato però a donne decisamente reali.

Un musical che non mancherà di creare discussione, soprattutto a causa di momenti come il pezzo intitolato My Weekend With Vladimir (non crediamo ci sia bisogno di aggiungere altro): "È un'opera che lo mette sotto una luce ferocemente femminista" anticipa Francesca Moody. Berlusconi andrà in scena a Londra il prossimo anno: nell'attesa, qui vi lasciamo alcune serie consigliate se avete amato Fleabag.