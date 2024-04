Fleabag, la serie tv cult tornerà con una nuova stagione dopo la chiusura?

Sono passati cinque anni da una delle serie per le quali è ricordato maggiormente dai fan Andrew Scott, tornato di recente sullo schermo da protagonista in Ripley, la serie tratta dal romanzo Il talento di mister Ripley di Patricia Highsmith, disponibile da pochi giorni su Netflix. Ci sarà mai un ritorno di quello show?

Stiamo parlando ovviamente di Fleabag, show con Phoebe Waller-Bridge, in cui Scott interpreta il Prete, noto come Hot Priest. Pochi giorni fa, Andrew Scott si è rivolto ai fan di Fleabag, esortandoli ad uscire a prendere un po' di aria fresca e lasciarsi alle spalle la serie, che ormai fa parte del passato. Nel caso l'idea di staccarvi dallo show vi crei ansia, recuperate la recensione di Fleabag 2 sul sito.



Anche in virtù di queste dichiarazioni, è difficile ipotizzare un concreto ritorno di Fleabag sul piccolo schermo. Lo show ha lanciato a livello internazionale il talento di Phoebe Waller-Bridge, che decise di portare in tv un testo teatrale da lei stessa creato. Dopo due stagioni di grande successo, la produzione ha deciso di non proseguire nella realizzazione, ritenendo conclusa definitivamente la narrazione.



Ci sarà un ripensamento? Al momento pare proprio che i fan debbano mettersi il cuore in pace e orientare le proprie speranze verso altre serie televisive. Se siete tra coloro che adorano Andrew Scott non potete perdervi la nuova serie Netflix della quale è protagonista. Leggete la nostra recensione di Ripley, show già disponibile nella libreria streaming di Netflix.

