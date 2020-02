Fleabag, Sian Clifford ricorda la scena del nuovo look: 'Che incubo!'

Il pubblico e la critica hanno apprezzato le due stagioni di Fleabag, la dissacrante serie di Phoebe Waler-Bridge, che però a quanto pare non avrà una terza stagione a breve. Sian Clifford, che interpreta Claire, la sorella della protagonista, ha raccontato a Digital Spy alcuni aneddoti sul set e su una scena che ha definito "un incubo".

Nel penultimo episodio Claire, dopo una disastrosa seduta dal parrucchiere, si fa prendere dal panico ed esclama disperata: "Sembro una matita!". Sian Clifford - che sarà presto nella miniserie ITV Quiz nel ruolo di Diana Ingram - ha raccontato che quel giorno sul set fu "un disastro".

"Ad esempio, la scena del taglio di capelli era il nostro secondo giorno ed è stato un incubo filmarla. C'erano persone che ci fermavano tutto il tempo, il sole era troppo luminoso, la sceneggiatura non andava bene... non riuscivamo a trovare il ritmo" ricorda l'attrice. "Ci sono state molte cose che sono andate male quel giorno, quindi è meraviglioso che la gente oggi mi dica: Oh, QUELLA scena! E io rispondo: Beh, sì..."

Tra i ricordi migliori delle riprese di Fleabag, invece, Sian Clifford sceglie il secondo episodio della prima stagione. "Era il mio ultimo giorno di riprese [della prima stagione], in cui ero alla caffetteria e sostanzialmente dico: Posso organizzarmi da sola la mia festa a sorpresa? E la mia prima scena nella nuova stagione era di nuovo al caffè, e stavamo lasciando quella location, quindi c'era qualcosa di carino in tutto questo ed ero così felice di essere tornata sul set."

Mentre i produttori di Fleabag sono al lavoro sulla serie thriller BBC The Tourist, Clifford ha parlato anche del suo rapporto con la creatrice e protagonista della serie, Phoebe Waller-Bridge. "Io e Phoebe ci fidiamo così tanto l'una dell'altra e siamo andate a scuola di recitazione insieme, quindi non possiamo essere imbarazzate l'una di fronte all'altra. Siamo felici di fare qualunque cosa insieme, anche di fallire."