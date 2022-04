Fleabag: una terza stagione è impossibile? Ecco le parole di Phoebe Waller-Bridge

Fleabag si è concluso con una incredibile seconda stagione, in cui abbiamo ammirato la piena maturazione del talento di Phoebe Waller-Bridge, autrice e protagonista dello show. Il successo della serie, che ha ricevuto sei Emmy e due Golden Globes, è indiscusso, e ha portato molti a chiedersi: ci sarà una terza stagione?

In verità nel Settembre 2019 la creatrice dello show era stata molto chiara: Fleabag 3 non si farà. Una decisione che aveva sconvolto tutti, soprattutto perché si trattava sicuramente di uno dei prodotti del momento. Tuttavia il lungo sguardo finale in camera della protagonista di Fleabag ci ha fatto subito capire che quello era un addio, e che lei non aveva più bisogno della nostra "assistenza" per andare verso il suo futuro.

Un po' come Phoebe Waller-Bridge, che sta guardando avanti, e andando oltre la serie che ne ha consacrato il successo e ha fatto conoscere al grande pubblico il suo talento. La sceneggiatrice è infatti molto impegnata, e ha recentemente lavorato a Indiana Jones 5 e Mr & Mrs Smith. Proprio la sua agenda molto piena chiuderebbe le possibilità per un ritorno di Fleabag.

Certo, negli anni se ne è parlato tanto, e alcune risposte ambigue avevano riacceso le speranze. Ma nel 2020 Waller-Bridge aveva chiarito "Non ho cambiato idea circa una stagione 3. Sento sempre più che la mia è la decisione giusta. (Questi eventi di premiazione) sono solo dei bellissimi addii. Ma ci sono così tanti addii ogni volta." Dunque adesso è tempo di andare avanti.