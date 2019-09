Fleabag: la terza stagione non si farà, nonostante la vittoria agli Emmy

Nella notte di domenica scorsa il grande vincitore della serata è stato Fleabag, la serie ideata, scritta e interpretata da Phoebe Waller-Bridge, che si è portata a casa tre statuette (miglior serie comedy, sceneggiatura e attrice protagonista) delle sei andate alla serie. Ma vedremo mai una terza stagione?

Nonostante la clamorosa vittoria agli Emmy la Waller-Bridge sembra non esserne troppo convinta, anzi l'attrice ha ribadito con ancor più convinzione che "questa sembra essere a tutti gli effetti la maniera più bella per dire addio alla serie. Sembra che la storia sia completa… questo è il momento giusto. Concludere in bellezza. Non si può andare più in alto di così".

Difficilmente quindi vedremo continuare la storia di Fleabag sul piccolo schermo, tuttavia lo spettacolo teatrale dal quale la serie è tratta, scritto sempre dalla Waller-Bridge, sta continuando il suo tour ed è al momento di scena nei teatri di Londra. Ricordiamo che tra la prima e la seconda stagione della serie sono trascorsi ben tre anni, dato che la creatrice, oltre a essere impegnata in tutta una serie di altri progetti (dalla scrittura di Killing Eve alla sua partecipazione a Solo: A Star Wars Story), era dubbiosa anche sul continuare con una seconda stagione. Chissà che non ci ripensi nuovamente anche per una eventuale terza.

Disponibile interamente su Amazon Prime Video, e comedy-drama tratta da un testo teatrale realizzato proprio da Phoebe Waller-Bridge, Fleabag racconta le peripezie di una giovane donna londinese e della sua problematica esistenza, insieme alla complicata famiglia e con il ricordo della migliore amica scomparsa.

La serie sii è portata a casa un totale di sei premi agli Emmy di quest’anno sconfiggendo il predominio di Veep (alla sua ultima annata) e il fenomeno degli ultimi anni The Marvelous Mrs. Maisel nelle categorie più importanti.