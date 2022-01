Fleishman Is in Trouble, Adam Brody nel cast della serie FX con

Il cast della serie Fleishman Is in Trouble si arricchisce di volti nuovi tra cui quello di Adam Brody, indimenticato Seth Cohen di The O.C., che reciterà a fianco di Jesse Eisenberg e Clare Danes nella miniserie targata FX basata sull’omonimo romanzo di Taffy Brodesser-Akner pubblicato nel 2019.

Come riportato da Variety i nuovi ingressi nel cast includono oltre Brody anche Maxim Jasper Swinton e Meara Mahoney Gross.



La storia è incentrata su una coppia di Manhattan, Toby Fleishman (Eisenberg) e Rachel (Danes), reduci da un divorzio difficile. Proprio mentre Toby comincia ad avere alcuni appuntamenti con alcune donne interessanti e inizia a trovare un certo successo nel perseguire i suoi interessi, Rachel scompare senza preavviso, gettando la sua vita nel caos. Brody si unisce al cast nel ruolo dell'amico di Toby, Seth, mentre Swinton e Gross sono stati scelti per interpretare i figli del Fleishman.



Dopo la scomparsa di Rachel, Toby deve capire come bilanciare la sua vita tra la crescita dei bambini, gli appuntamenti, i suoi amici e un'importante promozione sul lavoro. L'uomo dovrà rivalutare cosa è andato storto nella sua relazione con Rachel per capire cosa le è successo e dove sia finita. Eisenberg vorrebbe tornare ad interpretare anche Lex Luthor ma per il momento questo progetto avrà la priorità.



Vi ha incuriosito la trama di questa nuova mini-serie? Fatecelo sapere nei commenti e se siete curiosi, scoprite che fine ha fatto il cast di The O.C. nel nostro approfondimento.