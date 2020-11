Che fine ha fatto Floki di Vikings? Ecco perché non dovrebbe tornare

Dopo aver aspettato mesi, ancora non è stata comunicata una data d'uscita per Vikings 6B, che andrà a concludere la serie, anche se pensiamo sia imminente. La serie scritta da Michael Hirst per MGM, infatti, da tempo è pronta per fare il suo ritorno con la seconda parte della sesta stagione, che segnerà la fine delle vicende di Bjorn la Corazza.

Nell'attesa, e per prepararsi alla fine della serie, sulle nostre pagine abbiamo dedicato allo show una serie di approfondimenti e FAQ, come per esempio quale potrebbe essere il finale di Vikings, una guida agli episodi di Vikings 6, o tutte le location che hanno fatto parte del set di Vikings. Oggi, invece, cercheremo di rispondere a una delle domande più importanti che si pongono i fan: che fine ha fatto Floki? Lo vedremo mai tornare nella serie?

Partiamo con ordine: dove ci eravamo lasciati con il personaggio? L'ultima volta che abbiamo visto Floki (Gustaf Skarsgård), è stato nel diciannovesimo episodio della stagione 5, dal titolo Cosa succede nella caverna, dove perdiamo le sue tracce dopo l'eruzione di quello che scopriamo essere un vulcano, nel quale Floki si era addentrato, e che fa crollare la caverna dove si trova, pensando di essere entrato a Helheim.

I fan hanno sperato di poter vedere Floki e conoscere il destino del costruttore di navi durante la prima parte della sesta stagione, ma ciò non è avvenuto, e ora tutti temono il peggio per il povero amico del defunto Ragnar, e che non sapremo più niente sulla sua storia.

Tali teorie potrebbero essere rinforzate dal fatto che, effettivamente, il personaggio potrebbe essere davvero morto, e che in un certo senso abbia già concluso il proprio ciclo: il Costruttore di navi, dopo aver scoperto l'Islanda, pensava di essere arrivato ad Asgard, prima di scoprire una croce cristiana che spezza ogni sua aspettativa, e che lo portano a un pianto disperato con urla. Che fosse questo il suo destino finale? Vedere ogni suo sogno finito e "sepolto", letteralmente?

La nostra speranza è che invece Floki ce l'abbia fatta, sia sopravvissuto e possa ancora avere un lieto fine meritato, come sembra poter suggerire una delle colonne sonore della sesta stagione, dal titolo "Floki Tells On Why He Left Iceland" (lett. "Floki racconta del perché ha lasciato l'Islanda"). Staremo a vedere.

La palla ora passa a voi: cosa ne pensate del destino di Floki in Vikings? Credete che non tornerà più? Sperate di vederlo ancora e di scoprirne il finale? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!