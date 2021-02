Flora Canto ed Enrico Brignano genitori per la seconda volta: l'annuncio a Verissimo

Flora Canto ed Enrico Brignano hanno annunciato sui social che presto diventeranno nuovamente genitori. E quest'oggi a Verissimo è stato rivelato il sesso del bambino che allargherà la loro famiglia dopo la piccola Martina nata 4 anni fa.

La Canto che è diventata famosa per la sua storia d’amore con Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello, ha incontrato il comico nel 2012. Nonostante i ben 17 anni di differenza tra i due è subito scoccata la scintilla e hanno deciso di costruire una solida famiglia.

Nella foto pubblicata su Instagram Flora Canto mette in mostra il suo nuovo pancione e spera che il nuovo nascituro possa essere una dolce compagnia per la primogenita: "In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina...Ed è così che ti abbiamo cercato ,voluto e desiderato tanto...Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita".

Il bambino nascerà a fine luglio e sarà un maschietto, ed Enrico Brignano in collegamento da casa con Verissimo ha scherzosamente detto che farà il corso di ostetrico.