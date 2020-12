Florence Pugh sarà anche in Falcon & The Winter Soldier? Il rumor fa sognare i fan

Mancano ancora diversi mesi prima del debutto dello show con Anthony Mackie e Sebastian Stan su Disney+, gli appassionati hanno anche iniziato ad analizzare il merchandise di Falcon and The Winter Soldier alla ricerca di indizi. Nel frattempo ecco un importante rumor riguardo la presenza di Florence Pugh.

A darne per primo la notizia è l'account di Twitter @GraceRandolph, che come potete vedere nel messaggio presente in calce alla notizia, fa sapere a tutti i fan dei fumetti alcune novità riguardo la nuova fase del Marvel Cinematic Universe. Ecco il suo commento: "Ho controllato e posso confermare che Florence Pugh è presente in Hawkeye, ma anche in Falcon and The Winter Soldier. Come mi avete fatto notare in molti, potrebbe essere per questo motivo che la serie deve uscire dopo Black Widow". Nei commenti, diversi utenti hanno iniziato a commentare questa notizia, ipotizzando quali potranno essere i motivi per la presenza di Yelena Belova nelle puntate delle due serie TV che saranno disponibili su Disney+.

Per ora comunque ricordiamo che si tratta di una voce non confermata, siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo qualche notizia in più a riguardo. Nel frattempo, vi segnaliamo questo divertente post del protagonista di Falcon and The Winter Soldier.