Florence Pugh, quale sarà il ruolo di Yelena nella serie TV di Hawkeye?

L'attesissimo Black Widow è finalmente arrivato al cinema dopo numerosi rinvii causati dalla pandemia di Covid-19. Oltre alla fantastica storia di Natasha Romanoff alias Vedova Nera, abbiamo potuto scoprire anche il futuro di altri personaggi tra cui Florence Pugh.

Nel finale veniamo a scoprire che un assassino russo è in cerca di vendetta. E se avesse un obiettivo sbagliato? L'unica cosa che sappiamo per certo è che Clint Barton dovrà stare in allerta. La sorella di Natasha sta venendo a prenderlo, e non è esattamente preziosa nel premere il grilletto.

Per capire come siamo arrivati a questo evento, bisogna tornare un po' indietro ovvero quando i titoli di coda di Black Widow si fermano per aprirsi su un cimitero soleggiato dove Yelena Belova (Florence Pugh) sta aggiustando i fiori posti sulla tomba di sua sorella. L'anno è il 2021 e Natasha Romanoff, l'originale Vedova Nera, è morta.

Dopo essersi sacrificata per ottenere la Gemma dell'Anima in Avengers: Endgame e ricercare la possibilità di invertire lo schiocco delle dita di Thanos, scopre che lei e Tony Stark sono gli unici personaggi apparentemente non resuscitabili nella stessa linea temporale. È chiaro in Endgame che Clint Barton, più comunemente noto come Occhio di Falco, non riesce a scrollarsi di dosso il senso di colpa per la loro scomparsa.

Andiamo un attimo anche agli eventi di The Falcon and the Winter Soldier, in cui l'aspirante Capitan America John Walker si rende conto di non avere lo stomaco per l'incrollabile moralità di Steve Rogers. È troppo arrabbiato, troppo irascibile, troppo violento. A volte, pensa, il fine deve giustificare i mezzi. Quindi, quando Julia Louis-Dreyfus si presenta come la contessa Valentina Allegra de Fontaine e gli offre il suo biglietto da visita, lui le salta praticamente tra le braccia. Lei simpatizza con lui proprio per la sua violenza gratuita. Sembra, quindi, che stia mettendo insieme una squadra di antieroi fuorviati.

Torniamo, adesso, alla scena post-credit di Black Widow. Osserviamo una Yelena che non sembra sorpresa dall'intrusione di Valentina. Si scambiano battute che non sono del tutto amichevoli ma nemmeno sospette. Manipolando ciò che sa essere le profonde vulnerabilità di Yelena e il suo rinnovato amore per sua sorella, Valentina arruola la giovane Vedova Nera per una missione: abbattere l'uomo responsabile della morte di Natasha.

Il problema è che Valentina mostra a Yelena una foto di Clint Barton. Sappiamo che Clint ha cercato attivamente di prevenire la morte di Natasha, ma sembra che Yelena stia lavorando con informazioni errate. E se pensa che Occhio di Falco abbia avuto un ruolo nella morte di sua sorella, allora potrebbe anche accadere che inizi a rintracciare un agente S.H.I.E.L.D. per fargli raggiungere degli importanti obiettivi di cattura.

Il personaggio di Pugh è già confermato per apparire nella prossima serie dedicata ad Hawkeye su Disney+, ma ciò su cui vale la pena riflettere è l'imminente giustapposizione tra Yelena, Clint e la protetta di Clint, Kate Bishop (Hailee Steinfield). Invece di vedere una nuova Vedova Nera unirsi ai ranghi dei Vendicatori, potremmo assistere all'ascesa di una nuova squadra di antieroi, che ricorda vagamente la Suicide Squad della DC ma con un'inclinazione più nobile, meno maniacale. E a tirare i fili del burattino sarà, senza dubbio, Valentina.

Steinfeld ha anche parlato dell'impatto dei fumetti di Hawkeye sulla sua Kate aumentando la curiosità dei fan verso lo show Marvel. Le riprese di Hawkeye sono state completate, la serie dovrebbe debuttare nel 2021 su Disney+.