Florence Pugh, la star di Hawkeye esasperata: 'Perchè avete così tanta paura delle tette?'

Con un post sui social network Florence Pugh si è scagliata contro tutti quegli uomini che hanno criticato la sua scelta di indossare un abito trasparente all'ultima sfilata di Valentino svoltasi a Roma nei giorni scorsi che di fatto, lasciava in bella mostra il suo seno.

In merito ai numerosi insulti ricevuti, l'attrice ha scritto: "Sapevo quando ho indossato quell'incredibile vestito di Valentino che non c'era modo di evitare tutti i commenti che fossero piovuti su di esso. Che fossero negativo o positivo, sapevamo tutti cosa stavamo facendo. Ero entusiasta di indossarlo, neanche una cellula di me era nervosa nel farlo. Non lo ero prima, durante e nemmeno dopo. Ciò che è stato interessante osservare e testimoniare è quanto sia facile per gli uomini distruggere completamente il corpo di una donna, pubblicamente, con orgoglio, affinché tutti lo vedano".

La Pugh già in passato bersagliata dalle critiche per la sua relazione con Zach Braff ha poi aggiunto:

"Non è la prima volta e di certo non sarà l'ultima volta che una donna sentirà cosa c'è che non va nel suo corpo da una folla di estranei, ciò che è preoccupante è quanto possano essere volgari alcuni uomini. Per fortuna, ho fatto i conti con le complessità del mio corpo che lo rendono unico. Sono felice di tutti i "difetti" che non riuscivo a sopportare quando avevo 14 anni. Molti di voi volevano farmi sapere in modo aggressivo quanto erano delusi dalle mie "tette minuscole" o come dovrei sentirmi imbarazzata dal mio "torace piatto". Ho vissuto nel mio corpo per molto tempo. Sono pienamente consapevole delle dimensioni del mio seno e non ne ho paura. La cosa più preoccupante è... Perchè avete così tanta paura delle tette? Piccole? Di grandi dimensioni? Spostate a sinistra? Destra? Solo una? Forse nessuna? Questa cosa è davvero terrificante".

Postando foto con il suo nuovissimo e cortissimo taglio di capelli, l'attrice ha poi concluso il suo post invitando tutti i suoi fan a non preoccuparsi del giudizio altrui e soprattutto ad essere sempre rispettosi degli altri.