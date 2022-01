Florence Pugh, la star di Hawkeye spopola su Instagram con il suo show 'Cooking with Flo'

Dopo aver stupito tutti con Hawkeye, Florence Pugh è riapparsa su Instagram con il suo appuntamento culinario intitolato "Cooking with Flo" e naturalmente, il popolo del web è letteralmente impazzito per questa versione alternativa di Yelena Belova in cuicina.

Proprio lo scorso anno, la star di Black Widow ha deciso di indossare un grembiule e turare fuori le pentole per mostrare ai suoi seguaci ben altre doti rispetto a quelle recitative. L'attrice si è mostrata molto a suo agio dietro ai fornelli, condividendo non solo i suoi segreti per una perfetta salsa tzatziki ma anche, i suoi trucchi speciali per moltissime altre ricette.

I fan del Marvel Cinematic Universe hanno apprezzato moltissimo questo ritorno col suo cooking show nonostante i suoi molti impegni lavorativi, e in brevissimo tempo Florence Pugh è finita in trend sui social. Nelle sue ultime stories l'attrice ha condiviso la sua versione degli spaghetti di zucchine con pomodorini, peperoni, gamberi e tanto, tanto, tanto, davvero tanto aglio. E tra una preparazione e l'altra, non sono mancate chiacchiere e qualche buon bicchiere di vino.

Come potete vedere voi stessi, Florence Pugh ha sfoggiato il nuovo taglio di capelli, cortissimo e più scuro rispetto alla lunga chioma bionda con cui siamo abituati a vederla nei panni Yelena Belova. E voi, avete visto qualcuno degli IG cooking show di Florence Pugh? Fatecelo sapere nei commenti in basso!