Florida Girls: PopTV rinnova la serie per una seconda stagione

Florida Girls è stata rinnovata per una seconda stagione da PopTV, network che si occupa della produzione e della messa in onda dello show. La conferma ufficiale è arrivata qualche ora fa. La comedy ha debuttato a luglio ed è ispirata alla vita dell'autrice e protagonista Laura Chinn, che interpreta la giovane ragazza Shelby.

Florida Girls racconta la storia di quattro amiche che ottengono il massimo dalla vita mentre vivono la loro quotidianità al di sotto della soglia di povertà a Clearwater.

Nel cast insieme a Laura Chinn troviamo anche Melanie Field, Patty Guggenheim e Laci Mosley.



"Sia che tu riceva il tuo GED (General Educational Development), organizzi un'epica festa sull'isola o che abbia a che fare con un cliente ribelle sul lavoro a Barnacles, le donne di Florida Girls ci hanno mostrato che non servono molti soldi per divertirsi e sentirsi bene con sé stessi. Sono grandi e leali amiche" ha dichiarato Justin Rosenblatt, vicepresidente esecutivo della programmazione e dello sviluppo originale di PopTV "Siamo entusiasti che questa serei abbia raggiunto un tale feeling con il pubblico. Laura Chinn ha creato uno show onesto, che mescola tematiche sociali e intelligenti a lati comedy complessi, e non potremmo essere più entusiasti di vedere lei, Melanie, Patty e Laci evolversi nella seconda stagione".

La serie è targata LionsGate, casa di produzione che lavorerà ad un reboot di Saw scritto da Chris Rock e che era rimasta delusa dal girato di Chaos Walking, ordinando delle riprese aggiuntive.