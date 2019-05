Il costumista di The Umbrella Academy ci parla degli abiti

La serie The Umbrella Academy targata Netflix ha fatto dei costumi non solo parte integrante della storia, ma caratterizzante e capace di definire al meglio i personaggi.

Christopher Hargadon, costumista di The Umbrella Academy, dichiara apertamente "le differenti personalità eccentriche e stravaganti dei personaggi della serie sono state un fattore chiave" che lo hanno reso immediatamente un disegnatore di personalità, capace di definire attraverso i costumi il carattere e le particolarità di ogni personaggio. Basata su una serie di fumetti creata da Gerard Way e Gabrie Bá, targata Netflix, è stata capace di creare un tono e uno spazio stilistico proprio, differente da tutto il resto, unico, pieno di dettagli che ricreavano le personalità, ricco di particolari, alcuni espliciti e visibili, altri più sottili e meno evidenti.

Già di per sé i sette membri di The Umbrella Academy hanno delle particolarità evidenti che li definiscono, ricordiamo che erano stati adottati dal miliardario Reginald che li aveva addestrati a combattere il crimine e salvare il mondo. Ognuno di loro con un'abilità specifica e tratti distintivi, dall'aspetto a lati della personalità: bisogna dirlo, la caratterizzazione dei personaggi della serie è straordinaria. Tra le cose più memorabili c'è forse la parte superiore del corpo di Luther, l'attore Tom Hopper, simile a quello di una scimmia. Aspettando la seconda stagione, The Umbrella Academy è stata davvero una piacevole sorpresa.