Fondazione 2, David S. Goyer commenta quella scioccante scena finale

Terminata lo scorso weekend con il decimo episodio, in questa sede vi abbiamo già spiegato il finale di Fondazione 2 e in particolare abbiamo descritto le sequenze conclusive che dovrebbero indubbiamente rimandare all'eventuale Stagione 3 della serie, qualora Apple TV+ decidesse di darle il via libera. Intanto, anche David S. Goyer ha detto la sua.

Gli ultimi due episodi della seconda stagione di Fondazione sono solo l'ultimo esempio di come la pianificazione segreta del produttore esecutivo e sceneggiatore David S. Goyer abbia portato a diverse sorprese. Con un piano di otto stagioni ben chiaro in mente, il co-creatore di questo ambizioso adattamento di Isaac Asimov continua a giocarsi le sue carte.

Parlando del finale di questa ultima stagione con CinemaBlend, Goyer ha rivelato quanto stia tenendo per sé i segreti del futuro, in attesa di un rinnovo di Fondazione per la Stagione 3.

Quando gli eventi dell'episodio 10, "Miti della creazione", hanno chiuso la stagione, Gaal Dornick (Lou Llobell) è stata salvata da un attentato all'ultimo minuto da sua figlia Salvor Hardin (Leah Harvey). Per la maggior parte di questa stagione, il grande interrogativo che si era profilato era se Gaal fosse in grado o meno di salvare la figlia da una morte che si prevedeva sarebbe avvenuta 152 anni dopo. Con un colpo di scena straziante, ma pieno di speranza, questa preoccupazione si è trasformata in qualcosa di più grande: l'ispirazione per il futuro.

Va considerato che nel corso degli episodi ci sono stati diversi colpi di scena e capovolgimenti, con nemici che si sono trasformati in alleati e morti improvvise.

Come ha sottolineato Goyer, era proprio questo il tipo di ritmo che si voleva imprimere. Le sue decisioni hanno messo in crisi persino la stanza degli sceneggiatori:

"È stata una decisione presa nel bel mezzo della stesura della stagione. Non era premeditata. Quello che è successo a Bel e Hobar sì. Sapevamo che sarebbe successo già all'inizio, quando stavamo scrivendo la stagione. Ma Salvor è stata un'idea che ho avuto, e adoro il personaggio e adoro l'attrice che lo interpreta... L'ho proposta agli altri sceneggiatori, ed erano molto restii. Così ho detto: 'Beh, fatemi provare'. Ho scritto le ultime 10 pagine dell'episodio 10, l'ho mostrato a tutti e ho chiesto: 'Cosa ne pensate?'. E loro: 'Dannazione. Funziona'".

Goyer, quindi, ha proseguito raccontando i retroscena del finale: "Non ho fatto leggere al cast [gli episodi] 9 e 10 fino a quando non è stato necessario. Ma anche allora non gli abbiamo mostrato il finale completo. Abbiamo scritto un finale falso per Skydance e Apple, e ci siamo rimasti sopra per circa sei mesi. ... Non l'ho detto nemmeno al regista, Alex Graves, che ha diretto l'Episodio 10. Solo due settimane prima di doverlo girare ho detto ad Alex Graves e a Leah Harvey cosa avremmo fatto. L'ho fatto leggere a Leah, che ha convenuto che era giusto per la storia. Tutti sono rimasti scioccati da questo colpo di scena".