Fondazione 2: è guerra aperta nello spettacolare trailer finale della serie Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer finale della Stagione 2 di Fondazione, la serie fantascientifica tratta dalle opere di Isaac Asimov e che vede protagonisti Jared Harris e Lee Pace. In questa seconda stagione sembra che il tono spettacolare aumenterà in maniera più consistente rispetto alla passata stagione, con grandi sequenze action.

"La Fondazione è una minaccia per me", dice il Fratello Giorno di Lee Pace in una voce fuori campo all'inizio, stabilendo il tono del trailer e della seconda stagione, che è ambientata cento anni dopo il finale della prima.

Come già anticipato dal precedente trailer di Fondazione 2, nella seconda stagione la tensione attanaglia la galassia molto tempo dopo il finale della Stagione 1. I Cleoni crollano e una regina vendicativa trama per smantellare l'Impero dall'interno. Hari, Gaal e Salvor si imbattono in una colonia di Mentalic con pericolose capacità psioniche che potrebbero rimodellare la psico-storia.

La Fondazione entra in una fase religiosa, diffondendo la Chiesa di Seldon in tutto l'Outer Reach e scatenando la Seconda Crisi: una guerra con l'Impero. Questo adattamento monumentale della Fondazione segue i viaggi di quattro individui fondamentali che trascendono lo spazio e il tempo, mentre affrontano crisi mortali, lealtà mutevoli e relazioni complesse che determineranno il destino dell'umanità.

Per un rapido ripasso, potete leggere la nostra recensione della Stagione 1 di Fondazione.

Fondazione è prodotta da Apple tramite Skydance, ed è guidata dallo showrunner e produttore esecutivo David S. Goyer. Insieme a Goyer, nel ruolo di produttore esecutivo, ci sono Alex Graves, David Ellison, Dana Goldberg, Bill Bost, Robin Asimov e Marcy Ross.

La seconda stagione di Fondazione uscirà su Apple TV+ il 14 luglio, mentre la prima stagione è attualmente disponibile in streaming sulla piattaforma.