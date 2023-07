Foundation, Hari è un villain o un eroe? La risposta di Jared Harris

Fondazione è una serie televisiva di fantascienza liberamente ispirata agli omonimi romanzi di Isaac Asimov e prodotta da David S. Goyer per Apple TV+. Il produttore David S. Goyer ha auspicato uno sviluppo complessivo di 80 ore complessive per un totale di 80 episodi. Attualmente la seconda stagione sta ottenendo buoni risultati.

Ed è proprio in questo frangente che a proposito dello show, o per meglio dire del suo personaggio all'interno di questo universo, è stato recentemente intervistato Jared Harris, che interpreta Heri Seldon.

L'attore è da sempre un grande appassionato del genere fantascientifico, ha ammesso di essere un fan di Star Trek, Star Wars e di tutti quei prodotti che riescono, attraverso l'immaginario, a trasmettere un messaggio che si rispecchia sulla società contemporanea in cui questi prodotti vengono realizzati.

La star è stata intervistata nello specifico su come sia stato interpretare questa sorta di versione inedita di Seldon, che in Fondazione 2 ha alle spalle un background interessante.

"Credo sia stata una scelta deliberata assicurarsi che le due versioni del personaggio fossero ben distinte" dice Harris riguardo al gestire questo dualismo nel ruolo.

"Tutto si basava sul modo in cui appariva, nel modo di vestirsi e tutto il resto, fino a quello che i personaggi credevano o meno di sapere su di lui".

Ma Heri Sheldon è l'eroe nello show? oppure no? Ha deciso di contenere la sua oscurità, ma adesso anche chi gli è più vicino lo accusa di essere un egocentrico che vuole sottomettere gli altri. Ecco cosa ha detto in merito il suo interprete.

"Spetterà allo showrunner David S. Goyer farcelo capire, ma per quanto riguarda il mio approccio, finché non viene detto ufficialmente per me rappresenta qualcuno che ha nobili obbiettivi e che userà qualsiasi metto per raggiungerli".

Voi cosa ne pensate? In attesa di saperne di più non perdetevi la nostra recensione della prima stagione di Fondazione. Oltretutto, sapevate che anche Silo è stata rinnovata per una seconda stagione?