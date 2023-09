Fondazione 2: spiegazione del finale della serie Apple TV+

Lo scorso weekend è andato in onda l'ultimo episodio della seconda stagione di Fondazione, la serie fantascientifica di Apple TV+ tratta dai romanzi del Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov. Il finale di stagione, in attesa di un rinnovo per la Stagione 3, ha lasciato gli spettatori a bocca aperta grazie ai suoi twist e alle emozionanti sequenze.

Nell'episodio 10, intitolato "Miti della creazione", Fratello Giorno (Lee Pace) incontra delle resistenze nel suo desiderio di annientare Terminus e il gruppo di seguaci del dottor Hari Seldon (Jared Harris).

Il fedele robot Demerzel (Laura Birn) ha una sorpresa per Fratello Dusk (Terrence Mann), Enjoiner Rue (Sandra Yi Sencindiver) e il giovane Fratello Alba (Cassian Bilton). Hober (Dimitri Leonidas) e Constant (Isabella Laughland) mettono a segno un colpo con l'aiuto degli Spaziali e i nostri tre protagonisti principali Hari, Salvor Hardin (Leah Harvey) e Gaal Dornick (Lou Lllobell) usano i poteri di Tellem (Rachel House) contro di lei sul pianeta Ignis, ma uno di loro non ne esce vivo. A questo punto ci si chiede se Hari sia un eroe o un villain.

Nel finale, l'inestinguibile sete di sangue e il desiderio di potere totalizzante di Fratello Giorno gli costano caro. In primo luogo, viene tradito dagli Spaziali, che hanno segretamente stretto un accordo con Hober Mallow. Quando Giorno ordina alla navigatrice She-Is-Light di permettere all'intera flotta di corazzate imperiali di saltare nell'orbita che circonda Terminus per distruggere completamente il pianeta, la donna apre il salto in modo che ogni nave della flotta arrivi contemporaneamente nello stesso punto, provocando una reazione a catena che distrugge tutte le navi dell'imperatore.

Scopriamo che i membri della Fondazione che si pensava fossero morti sono stati in realtà portati da Hari nel caveau per sfuggire all'esplosione. Apprendiamo inoltre che Hari aveva sempre pianificato di sacrificare Terminus come parte della creazione di una nuova Fondazione.

I nostri tre protagonisti principali, Hari, Gaal e Salvor, hanno trascorso la maggior parte della seconda stagione sul pianeta Ignis, alle prese con una potente mentalista di nome Tellem Bond. La donna ha usato i suoi doni telepatici sia per rimanere al potere del suo gruppo per centinaia di anni, sia per inviare un messaggio-faro a Gaal e Salvor, attirandoli verso di lei. Quando questi ultimi, insieme alla forma completamente umana di Hari Seldon, raggiungono Ignis, lei li sta aspettando, in particolare Gaal, che ammira per il suo intelletto e la sua connessione telepatica.

Il piano di Tellem è di abitare il corpo di Gaal ed ereditare la sua intelligenza e la sua giovinezza, ma incontra la resistenza della figlia di Gaal, Salvor, e del suo mentore Hari. Pensava di aver ucciso Hari annegandolo, ma Hari e Gaal avevano costruito un ponte di sensazioni condivise che creava una realtà alternativa. Quindi non è stato Hari a morire, ma un'altra forma umana. Gaal aveva nascosto il vero Hari a Tellem bloccando completamente i suoi pensieri su di lui.

Sfortunatamente, Tellem usa il suo ultimo grammo di potere telepatico per abitare nel corpo di un ragazzino. Si avvicina, prende un'arma e spara un colpo in direzione di Gaal. Ma è la sempre coraggiosa guardiana Salvor a balzare davanti alla madre e a spararle il colpo fatale allo stomaco. La donna si dissangua tra le braccia di Gaal e muore.

Gaal e Hari, devastati, vengono poi rimessi in crio-sonno con una cerimonia rituale che li divinizza entrambi agli occhi dei mentalisti. Affronteranno il futuro insieme, come una squadra. Tornata su Trantor, Demerzel ha travasato tutti e tre i Cleon in una volta sola, in una dimostrazione di dominio e di nuovo ordine, dicendo loro di aver ottenuto il Primo Radiante.

L'inquadratura finale della puntata si colloca 152 anni nel futuro e cattura un agghiacciante "Mule" da solo in una stanza buia che dichiara la sua irriducibile voglia e necessità di uccidere Gaal Dornick, delineando quella che sarà la trama principale della terza stagione.